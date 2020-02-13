Уряд Британії перевірить, звідки Джонсон взяв $20 тис. для відпочинку на Карибах

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон разом зі своєю подружкою Керрі Саймондс провів новорічні канікули на приватному острові Мюстік, який розташований в Карибському морі і є частиною архіпелагу Гренадіни.

Це викликало обурення у суспільства, бо в той час сталося вбивство генерала Сулеймані, а Джонсон так і не скасував свій відпочинок. Також йому почали дорікати за високу вартість розваг прем’єра.

Відпочинок на Карибах обійшовся Джонсону у майже $20 тис.

Потім Борис Джонсон, який сам є мільйонером, зареєстрував у Реєстрі фінансових інтересів членів парламенту путівку на відпочинок, отриману безкоштовно.

Він вказав, що путівку оплатив мільярдер Девід Росс, співзасновник британського мобільного оператора Carphone Warehouser і спонсор Консервативної партії.

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Однак Девід Росс спростував цю інформацію і заявив, що він не платив за віллу, а лише допоміг організувати заїзд. У парламенту виникли питання, хто оплатив поїздку і вони зажадали розслідування справи Комітетом по стандартам публічної сфери.

Міністр Тіньового кабінету Джон Трікетт заявив, що Борис Джонсон повинен чесно сказати, хто заплатив за розкішну поїздку.

– Якщо він цього не зробить, парламентський Комітет зі стандартів повинен втрутитися і змусити його зізнатися, – сказав Трікетт.

Нагадаємо, 13 грудня переможцем виборів стала Консервативна партія прем’єр-міністра Бориса Джонсона, яка отримала 365 місць з 650, що на 47 мандатів більше, ніж на виборах 2017 року.