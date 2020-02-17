Чем болен Путин и какого преемника готовит

На этой неделе в Сочи готовились проводить крупнейший в России инвестиционный форум. Сюда должна была съехаться вся политическая верхушка. Ждали и президента Владимира Путина. Но форум срочно отменяют. Официальная версия – из-за опасности коронавируса.

Но за кулисами распространяется другая версия. Никакого коронавируса в Сочи нет. Инвестфорум отменили из-за серьезной болезни самого главы государства.

Путин несколько дней не появляется на публике. Со ссылкой на собственные источники российские СМИ сообщают о вероятной операцию, которую ожидает президент России.

Впервые о проблемах со здоровьем Путина заговорили в 2010-м. Когда он появился на пресс-конференции в Украине с синяком под глазом, замаскированным гримом.

Два года спустя заметят еще и странную походку. Хозяин Кремля шел, прихрамывая.

В 2015 году Путин вообще исчезает на целых десять дней. Тогда отдуваться за лидера России был вынужден пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мол, президент жив, здоров. Просто много встреч. Но от ответа на вопрос, когда же Путин появится на публике, все время Песков уклонялся.

Второй раз русский народ почти неделю не видеть своего президента в августе 2017 года.

В Кремле снова попытаются замять ситуацию. Списывая все на напряженный график Путина. Однако почему-то пресса на одной встрече так и не побывает.

Сам же Путин все разговоры о своем здоровье все время пытается свести на шутку.

Проблемы со здоровьем российского лидера, похоже, напомнили о себе и в этом месяце в Сочи. Во время встречи Путина и Лукашенко. Президенты решили сыграть в хоккей. Мол, они сильные лидеры. По крайней мере, все так и должно было выглядеть, для публики. Но что-то пошло не так.

Лукашенко входит в пыл, бьет по воротам. Но Путин просто смотрит со стороны, осторожно передвигаясь на коньках. Будто боится сделать лишнее движение. Появляется информация о якобы раке позвоночника.

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Лечение подобных болезней – сложное. Нужна реабилитация, а это длительное время. Возможно, именно специальный корсет было видно под спортивной одеждой хозяина Кремля во время последней встречи с Лукашенко.

Политические обозреватели уже задаются вопросом – случайно не из-за здоровья Путина недавно решили провести кардинальные перестановки в российском правительстве и переписать Конституцию.

Эксперты обсуждают и будущие кадровые перестановки. Кого же Путин готовит на свое место?

Наибольший шанс имеет Дмитрий Анатольевич Медведев. И Путин, опять-таки, сделал те шаги, которые позволили бы ему в будущем такой шаг сделать, если такое решение будет принято.

Еще один потенциальный преемник российского престола – Министр обороны Сергей Шойгу. Именно с ним Путин любит ходить на охоту.

Звучит фамилия и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Ранее он возглавлял личную охрану Путина. И командовал войсками спецопераций, которые сыграли ключевую роль в захвате Крыма.

Но какой бы ни был сценарий, главный герой будет один – Владимир Путин. Он станет и режиссером этого сериала.

К слову, на прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которого обсудил подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки.