На що хворий Путін та якого наступника готує

Цього тижня в Сочі готувалися проводити найбільший в Росії інвестиційний форум. Сюди мала з’їхатися вся політична верхівка. Чекали й президента Володимира Путіна. Але форум терміново скасовують. Офіційна версія – через небезпеку коронавірусу.

Та за лаштунками шириться інша версія. Ніякого коронавірусу в Сочі немає. Інвестфорум скасували через серйозну хворобу самого глави держави.

Путін декілька днів не з’являється на публіці. Із посиланням на власні джерела російські ЗМІ повідомляють про вірогідну операцію, на яку чекає президент Росії.

Вперше про проблеми зі здоров’ям Путіна заговорили у 2010-у. Коли він з’явився на прес-конференції в Україні з синцем під оком, замаскованим гримом.

Два роки згодом помітять ще й дивну ходу. Господар Кремля йшов, шкутильгаючи.

У 2015 році Путін взагалі зникає на цілих десять днів. Тоді віддуватися за лідера Росії був змушений прес-секретар Дмитро Пєсков. Мовляв, президент живий, здоровий. Просто багато зустрічей. Але від відповіді на запитання, коли ж Путін з’явиться на публіці, весь час Пєсков ухилявся.

Вдруге російський народ майже тиждень не бачитиме свого президента у серпні 2017-го.

У Кремлі знову спробують зам’яти ситуацію. Списуючи все на напружений графік Путіна. Проте чомусь преса на жодній зустрічі так і не побуває.

Сам же Путін всі розмови про своє здоров’я весь час намагається звести на жарт.

Проблеми зі здоров’ям російського лідера, схоже, нагадали про себе і цього місяця у Сочі. Під час зустрічі Путіна та Лукашенка. Президенти вирішили зіграти в хокей. Мовляв, вони сильні лідери. Принаймні, все так і мало виглядати, для публіки. Та щось пішло не так.

Лукашенко входить в запал, б’є по воротах. Але Путін просто дивиться збоку, обережно пересуваючись на ковзанах. Ніби боїться зробити зайвий рух. З’являється інформація про нібито рак хребта.

Читайте: Путін мене зрозумів: Зеленський бачить бажання РФ “думати” над Мінськом

Лікування подібних хвороб – складне. Потрібна реабілітація, а це тривалий час. Можливо, саме спеціальний корсет було видно під спортивним одягом господаря Кремля під час останньої зустрічі з Лукашенком.

Політичні оглядачі вже задаються питанням – чи бува не через здоров’я Путіна нещодавно вирішили провести кардинальні перестановки в російському уряді та переписати конституцію.

Експерти обговорюють й майбутні кадрові перестановки. Кого ж Путін готує на своє місце?

Найбільший шанс має Дмитро Анатолійович Медведєв. І Путін, знову таки, зробив ті кроки, які дозволили б йому в майбутньому такий крок зробити, якщо таке рішення буде прийнято.

Ще один потенційний наступник російського престола – Міністр оборони Сергій Шойгу. Саме з ним Путін полюбляє ходити на полювання.

Звучить прізвище й губернатора Тульської області Олексія Дюміна. Раніше він очолював особисту охорону Путіна. Та командував військами спецоперацій, які зіграли ключову роль у захопленні Криму.

Але який би не був сценарій, головний герой буде один – Володимир Путін. Він же стане і режисером цього серіалу.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, під час якої обговорив підготовку до наступної зустрічі лідерів нормандської четвірки.