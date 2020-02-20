Полиция Австралии подтвердила подлинность “слитых” документов по делу MH17

Некоторые документы по делу MH17, которые были распространены журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе Максом Ван дер Верффом, являются подлинными.

– Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования, – говорится в сообщении.

Всего было обнародовано четыре документа, два из них относятся к австралийской полиции.

В опубликованных документах говорится, что служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни одного зенитного ракетного комплекса Бук, который бы мог сбить рейс МН17 в 2014 году.

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Также в документе указано, что недалеко от Ростова-на-Дону были обнаружены две системы С-300ПМ2 Фаворит ВС РФ. Это единственный идентифицированный комплекс, который имеет достаточный диапазон, чтобы сбить самолет.

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе MH17. Работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права.