Пірати з Нігерії викрали українського моряка

20 лютого біля берегів Нігерії на судно під прапором Ліберії напали пірати і викрали 10 членів екіпажу судна, серед яких українець.
Пірати напали на судно Alpine Penelop (прапор Ліберії, судновласник грецька компанія “Goldenport Shipmanagement LTD”).
У Міністерстві закордонних справ повідомили, що для звільнення членів екіпажу компанія-судновласник створила оперативну групу.
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З викрадачами моряків вже встановлені контакти. Також встановлено зв’язок з родичами українського моряка.
Раніше з’явилася інформація, що викрадені також громадяни Грузії та Філіппін. Всього на борту знаходилися 24 члени екіпажу.
Факти ICTV також писали, що озброєні люди напали на танкер Happy Lady під прапором Греції.
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