Ми ще побачимо розвал Російської Федерації – Данілов

На Російську Федерацію скоро чекає розпад, прогнозує секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, РФ перебуває у складній ситуації через релігійні питання, демографічні проблеми і відносини з Китаєм.

Для того, щоб утримувати країни разом, російський президент обирає зовнішнього ворога на кшталт Грузії та України, додав Данілов.

– Але скажіть мені, які громадяни Ічкерії є росіянами? Це інша країна і релігія. Цей привид довго триматися не може.

Ми ще не знаємо, як коронавірус вплине на Китай, другу економіку світу. Дуже багато питань щодо газу.

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Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не впевнений, – сказав Данілов.

Нагадаємо, колишній політв’язень Олег Сенцов назвав три варіанти повалення режиму нинішнього президента Володимира Путіна в Росії.