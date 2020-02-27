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Факты / Мир

Кашель и насморк: Папа Римский заболел после встречи с прихожанами

83-летний Папа Римский Франциск не сможет встретиться с римскими священниками из-за легкого недомогания.

Во время недавней мессы у него был кашель и насморк. Пока в Ватикане не сообщили о характере болезни Папы Франциска, однако заявили, что он впоследствии вернется к исполнению своих обязанностей.

Сейчас Пара Римский решил остаться в Ватикане. Многие переживают за его здоровье на фоне вспышки коронавируса Covid-19 в Италии.

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В целом состояние здоровья 83-летнего Франциска удовлетворительное, однако у него нет части легких, которую он потерял во время болезни в молодости. Он также страдает ишиасом, из-за чего ему сложно ходить.

Напомним, в последнее время в Франциска довольно напряженный график, в который входят публичные аудиенции.

Во время аудиенций он часто пытается взаимодействовать с верующими, жать им руки, целовать детей и тому подобное.

Сейчас в Италии наблюдается вспышка нового типа коронавируса, которым заболели уже более 500 человек.

Украина не собирается эвакуировать граждан из Италии, в связи с указанной ситуацией.

Источник: AP News

Фото: Dreamstime

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