Кашель і нежить: Папа Римський захворів після зустрічі з прихожанами

83-річний Папа Римський Франциск не зможе зустрітися з римськими священниками через легке нездужання.

Під час нещодавньої меси у нього був кашель і нежить. Наразі у Ватикані не розповіли про характер хвороби Папи Франциска, проте заявили, що він згодом повернеться до виконання своїх обов’язків.

Наразі Пара Римський вирішив залишитися у Ватикані. Багато хто переживає за його здоров’я на тлі спалаху коронавірусу Covid-19 в Італії.

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Загалом стан здоров’я 83-річного Франциска задовільний, проте у нього немає частини легень, яку він втратив під час хвороби у молодості. Він також страждає на ішіас, через що йому складно ходити.

Нагадаємо, останнім часом у Франциска досить напружений графік, до якого входять публічні аудієнції.

Під час аудієнцій він часто намагається взаємодіяти з вірянами, тиснути їм руки, цілувати дітей тощо.

Наразі в Італії спостерігається спалах нового типу коронавірусу, на яких захворіли вже понад 500 людей.

Україна не збирається евакуювати громадян з Італії, у зв’язку із зазначеною ситуацією.