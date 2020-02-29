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Факты / Мир

Из-за болезни: Папа Римский третий день подряд отменяет официальные мероприятия

Папа римский Франциск третий день подряд отменяет официальные мероприятия из-за простуды.

До этого Папа Франциск никогда не отменял так много официальных событий за время своего семилетнего папства.

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Однако он продолжает работать из своей резиденции в Ватикане и принимает людей наедине.

Напомним, Папа последний раз появился на публике в среду, 26 февраля. Тогда у него был кашель и насморк во время мессы. На следующий день он отменил мессу во всем городе с римскими священниками.

Источник: AP

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