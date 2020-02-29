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Факти / Світ

Через хворобу: Папа Римський третій день поспіль скасовує офіційні заходи

Папа римський Франциск третій день поспіль скасовує офіційні заходи через застуду.

До цього Папа Франциск ніколи не відміняв так багато офіційних подій за час свого семирічного папства.

Читайте: Таємниці тамплієрів: чи шантажували Папу Римського та де заховали скарби

Проте він продовжує працювати зі своєї резиденції у Ватикані і приймає людей наодинці.

Нагадаємо, Папа востаннє з’явився на публіці в середу, 26 лютого. Тоді у нього був кашель і нежить під час меси. На наступний день він скасував месу у всьому місті з римськими священиками.

Джерело: AP

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