Германия упрощает трудоустройство для иностранцев: подробно об изменениях

С 1 марта в Германии начнет действовать новый закон об упрощении трудоустройства для граждан из стран, не входящих в Евросоюз.

Он меняет положение иностранных специалистов по профобразованию, которые намерены трудоустроиться в ФРГ, ведь в нем содержится ряд полезных новаций.

Главное – квалификация

Устроиться на работу в Германии теперь смогут не только выпускники вузов, но и представители рабочих специальностей.

Ранее шансы на трудоустройство у тех, кто окончил техникум или колледж, были только в том случае, если профессия входила в “позитивный список” дефицитных кадров.

Будут действовать два основных условия. Первое – наличие квалификации.

Наличие диплома вуза или диплома о профессиональном образовании, которое продолжалось как минимум два года. Эта квалификация однако должна быть подтверждена немецким профильным ведомством.

Правда, есть исключение: иностранные IT-специалисты с уровнем немецкой хотя бы B1 смогут работать, не подтверждая в Германии диплом – им достаточно иметь минимум три года опыта работы в своей сфере и трудовой договор с зарплатой не менее 4 020 евро в месяц.

Предложения о работе

Второе условие: должно быть конкретное предложение о работе или уже заключен контракт с немецким работодателем.

При Федеральном агентстве труда создана сервисная служба, которая консультирует иностранцев по вопросам работы в Германии. Характер деятельности должен соответствовать полученным знаниям.

– Это значит, что возможной становится занятость по родственной профессии. Кроме того, специалистам с высшим образованием будет разрешено выполнять и работу, для которой достаточно средней профессиональной квалификации. Однако это правило не будет действовать для претендентов на “голубую карту” (Blue Card) – здесь наличие диплома вуза остается важным, – говорится в разъяснении издания DW.

Разрешение на подсобные работы в Германии, которые требуют специальной подготовки и наличия квалификации, новым законом не предусмотрен.

Поиск работы

Тому, кто имеет квалификацию и владеет немецким минимум на уровне B1, будет разрешено проживать в Германии без трудового договора до шести месяцев – для того, чтобы найти себе работу.

До сих пор такая возможность была только у специалистов с высшим образованием. Важное условие – квалификация должна быть признана в Германии.

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Тот, кто ищет работу, должен сам себя финансово обеспечить. Социальных выплат государство в этом случае не оказывает. Наличие страхового полиса и временного жилья – обязательные требования.

Параллельно с поиском возможности трудоустроиться будет разрешено до 10 часов на неделю подрабатывать у будущего работодателя.

– В случае, если при сравнении иностранной квалификации с немецкой были обнаружены несоответствия и для ее признания в Германии специалисту не хватает теоретических знаний или практического опыта, можно будет получить визу сроком от 18 до 24 месяцев с целью повышения квалификации, – пишет DW.

Знание немецкого языка должны быть хотя бы на уровне A2.

Возможности профессионального обучения

У иностранцев из-за пределов ЕС, которых интересует профобучение в Германии, с новым законом появляется возможность получить визу как минимум на полгода для поиска места для прохождения обучения.

Претендент должен владеть немецким на уровне B2, быть не старше 25 лет и иметь достаточно средств на жизнь.

Еще одно формальное требование, выдвигаемое ко всем иностранным абитуриентов в Германии: дополнительно к аттестату о полном общем среднем образовании или диплома среднего специального учебного заведения нужно проучиться год или два в вузе своей страны или немецком колледже довузовской подготовки.

Визовый вопрос

Вопрос о выдаче визы должен решаться в течение максимум четырех недель. Работодатель может инициировать ускоренную процедуру – тогда она продлится два месяца.

– Тот, у кого есть конкретное предложение с работы, сможет получить в Германии вид на жительство на четыре года или на время, указанное в рабочем договоре.

После четырех лет можно будет оформить бессрочное вид на жительство.

Ранее Великобритания заявила, что не будет давать рабочие визы людям с низкой квалификацией.