Німеччина спрощує працевлаштування для іноземців: детально про зміни

Від 1 березня у Німеччині почне діяти новий закон про спрощення працевлаштування для громадян з країн, що не входять до Євросоюзу.

Він змінює становище іноземних фахівців з профосвітою, які мають намір працевлаштуватись в ФРН, адже у ньому міститься низка корисних новацій.

Головне – кваліфікація

Влаштуватися на роботу в Німеччині тепер зможуть не лише випускники вишів, але і представники робочих спеціальностей.

Раніше шанси на працевлаштування у тих, хто закінчив технікум або коледж, були лише у тому випадку, якщо професія входила в “позитивний список” дефіцитних кадрів.

Діятимуть дві основні умови. Перша – наявність кваліфікації.

Наявність диплому вишу або диплома про професійну освіту, яка тривала як мінімум два роки. Ця кваліфікація однак має бути підтверджена німецьким профільним відомством.

Щоправда, є виняток: іноземні IT-фахівці з рівнем німецької хоча б B1 зможуть працювати, не підтверджуючи у Німеччині диплом – їм досить мати щонайменше три роки досвіду роботи в своїй сфері та трудовий договір з зарплатою не менше ніж 4 020 євро на місяць.

Пропозиції щодо роботи

Друга умова: має бути конкретна пропозиція про роботу або вже укладений контракт з німецьким роботодавцем.

При Федеральному агентстві праці створена сервісна служба, яка консультує іноземців з питань роботи у Німеччині. Характер діяльності повинен відповідати отриманим знанням.

– Це означає, що можливою стає зайнятість за спорідненою професією. Крім того, фахівцям з вищою освітою буде дозволено виконувати і роботу, для якої досить середньої професійної кваліфікації. Однак це правило не діятиме для претендентів на “блакитну карту” (Blue Card) – тут наявність диплома вишу залишається важливою, – йдеться у роз’ясненні видання DW.

Дозвіл на підсобні роботи в Німеччині, які потребують спеціальної підготовки і наявності кваліфікації, новим законом не передбачений.

Пошук роботи

Тому, хто має кваліфікацію і володіє німецькою мінімум на рівні B1, буде дозволено проживати в Німеччині без трудового договору до шести місяців – для того, щоб знайти собі роботу.

Дотепер така можливість була лише у фахівців з вищою освітою. Важлива умова – кваліфікація має бути визнана у Німеччині.

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Той, хто шукає роботу, повинен сам себе фінансово забезпечити. Соціальних виплат держава в цьому випадку не надає. Наявність страхового поліса і тимчасового житла – обов’язкові вимоги.

Паралельно з пошуком можливості працевлаштуватися буде дозволено до 10 годин на тиждень підробляти у майбутнього роботодавця.

– У разі, якщо під час порівняння іноземної кваліфікації з німецькою були виявлені невідповідності та для її визнання в Німеччині фахівцеві не вистачає теоретичних знань або практичного досвіду, можна буде отримати візу терміном від 18 до 24 місяців з метою підвищення кваліфікації, – пише DW.

Знання німецької мови мають бути хоча б на рівні A2.

Можливості професійного навчання

В іноземців з-поза меж ЄС, яких цікавить профнавчання в Німеччині, з новим законом з’являється можливість отримати візу як мінімум на півроку для пошуку місця для проходження навчання.

Претендент має володіти німецькою на рівні B2, бути не старше 25 років і мати достатньо коштів на життя.

Ще одна формальна вимога, яку висувають до всіх іноземних абітурієнтів у Німеччині: додатково до атестата про повну загальну середню освіту або диплому середнього спеціального навчального закладу потрібно провчитися рік або два у вузі своєї країни або німецькому коледжі довузівської підготовки.

Візове питання

Питання про видачу візи має вирішуватися протягом максимум чотирьох тижнів. Роботодавець може ініціювати прискорену процедуру – тоді вона триватиме два місяці.

– Той, у кого є конкретна пропозиція з роботи, зможе отримати в Німеччині дозвіл на проживання на чотири роки або на час, вказаний у робочому договорі.

Після чотирьох років можна буде оформити безстрокову посвідку на проживання.

Раніше Велика Британія заявила, що не даватиме робочі візи людям з низькою кваліфікацією.