Победа консервативных сил: в Словакии на выборах победила партия Игоря Матовича

29 февраля в Словакии прошли парламентские выборы. Победу одержала партия Обычные люди и независимые личности (OĽaNO).

Они получили 25% голосов и 53 из 150 мест в парламенте.

Аналитики считают этот результат историческим достижением, ведь впервые за 12 лет в Словакии изменилась правящая партия.

Читайте: Из-за “выборов” в Крыму: Канада расширила санкции против РФ

Ключевой предвыборным обещанием партии было расследование коррупционных преступлений предыдущей власти.

Игорь Матович станет премьер-министром Словакии. Вместе со своей командой он должен будет сформировать правительство и коалицию в парламенте.

Аналитики уже успели заметить схожесть обещаний Игоря Матовича и украинского президента Володимира Зеленского.

Изменений во внешней политике Словакии по Украине пока не ожидается. Известно, что в 2014 году Матович выступал в поддержку Украины, пикетируя российское посольство.

Президент Словакии Зузана Чапутова уже поздравила Игоря Матовича с победой на выборах.

In #2020elections, #Slovakia voted for change, for more justice and against corruption. My congratulations to Igor Matovic and his party on the victory.

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) March 1, 2020