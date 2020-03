Перемога консервативних сил: у Словаччині на виборах перемогла партія Ігоря Матовича

29 лютого у Словаччині пройшли парламентські вибори. Перемогу здобула партія Звичайні люди і незалежні особистості (OĽaNO).

Вони отримали 25% голосів і 53 з 150 місць в парламенті.

Аналітики вважають цей результат історичним досягненням, адже вперше за 12 років у Словаччині змінилась правляча партія.

Читайте: Через “вибори” в Криму: Канада розширила санкції проти РФ

Ключовою передвиборчою обіцянкою партії було розслідування корупційних злочинів попередньої влади.

Ігор Матович стане прем’єр-міністром Словаччини. Разом зі своєю командою він повинен буде сформувати уряд та коаліцію в парламенті.

Аналітики уже встигли помітити схожість обіцянок Ігоря Матовича та українського президента Володимира Зеленського.

Змін у зовнішній політиці Словаччини щодо України поки не очікується. Відомо, що у 2014 році Матович виступав на підтримку України, пікетуючи російське посольство.

Президент Словаччини Зузана Чапутова уже привітала Ігоря Матовича із перемогою на виборах.

In #2020elections, #Slovakia voted for change, for more justice and against corruption. My congratulations to Igor Matovic and his party on the victory.

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) March 1, 2020