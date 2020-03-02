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Перемога консервативних сил: у Словаччині на виборах перемогла партія Ігоря Матовича

29 лютого у Словаччині пройшли парламентські вибори. Перемогу здобула партія Звичайні люди і незалежні особистості (OĽaNO). 

Вони отримали 25% голосів  і 53 з 150 місць в парламенті.

Аналітики вважають цей результат історичним досягненням, адже вперше за 12 років у Словаччині змінилась правляча партія.

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Ключовою передвиборчою обіцянкою партії було розслідування корупційних злочинів попередньої влади.

– Ми постараємося сформувати найкращий уряд, який коли-небудь був у Словаччині.

Ігор Матович стане прем’єр-міністром Словаччини. Разом зі своєю командою він повинен буде сформувати уряд та коаліцію в парламенті.

Аналітики уже встигли помітити схожість обіцянок Ігоря Матовича та українського президента Володимира Зеленського.

– Поки я не збираюсь переїжджати до столиці та користуватись охороною, яку мені нададуть за статусом прем’єра.

Змін у зовнішній політиці Словаччини щодо України поки не очікується. Відомо, що у 2014 році Матович виступав на підтримку України, пікетуючи російське посольство.

Президент Словаччини Зузана Чапутова уже привітала Ігоря Матовича із перемогою на виборах.

До слова, під час свого останнього візиту до України Зузана Чапутова заявила, що Словаччина підтримує продовження санкцій ЄС проти Росії.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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