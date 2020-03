Посвящена Джеймсу Бонду: в Великобритании выпустили самую большую монету в истории

Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории.

Вес этой монеты – семь килограммов, номинальная стоимость – 7 тыс. фунтов стерлингов (почти $9 тыс.). Кроме нее, в наборе – монеты весом в два, один килограмм, а также в пять унций.

Special Issue for @007! Expertly made using state-of-the art machine cutting and laser frosting. Discover all 7 kilos of the largest coin ever produced in our 1,100 year history, designed by Laura Clancy https://t.co/eWWHVcDtmD #JamesBond pic.twitter.com/WoO5LxRez9

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) March 2, 2020