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Факты / Мир

Посвящена Джеймсу Бонду: в Великобритании выпустили самую большую монету в истории

Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории.

Вес этой монеты – семь килограммов, номинальная стоимость – 7 тыс. фунтов стерлингов (почти $9 тыс.). Кроме нее, в наборе – монеты весом в два, один килограмм, а также в пять унций.

Набор посвящен скорому выходу на экраны последнего фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать. Он появится на экранах весной 2020 года.

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Семикилограммовая монета диаметром в 185 мм стала самой крупной монетой, когда-либо выпущенной на британском Королевском монетном дворе.

На монете выгравирован автомобиль Бонда – Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Под машиной изображены знаменитые цифры 007, напоминающие об агенте, а также пистолет вымышленного британского шпиона.

Ранее в Британии выпустили монеты в честь группы Queen.

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