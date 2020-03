Присвячена Джеймсу Бонду: у Великій Британії випустили найбільшу монету в історії

Королівський монетний двір Великої Британії представив набір золотих монет, в який входить найдорожча і найбільша монета в його історії.

Вага цієї монети – сім кілограмів, номінальна вартість – 7 тис. фунтів стерлінгів (майже $9 тис.). Крім неї, в наборі – монети вагою в два, один кілограм, а також в п’ять унцій.

Special Issue for @007! Expertly made using state-of-the art machine cutting and laser frosting. Discover all 7 kilos of the largest coin ever produced in our 1,100 year history, designed by Laura Clancy https://t.co/eWWHVcDtmD #JamesBond pic.twitter.com/WoO5LxRez9

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) March 2, 2020