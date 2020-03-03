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Присвячена Джеймсу Бонду: у Великій Британії випустили найбільшу монету в історії

Королівський монетний двір Великої Британії представив набір золотих монет, в який входить найдорожча і найбільша монета в його історії.

Вага цієї монети – сім кілограмів, номінальна вартість – 7 тис. фунтів стерлінгів (майже $9 тис.). Крім неї, в наборі – монети вагою в два, один кілограм, а також в п’ять унцій.

Набір присвячений виходу на екрани останнього фільму про Джеймса Бонда Чи не час помирати. Він з’явиться на екранах навесні 2020 року.

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Семикілограмова монета діаметром в 185 мм стала найбільшою монетою, коли-небудь випущеною у британському Королівському монетному дворі.

На монеті вигравіруваний автомобіль Бонда – Aston Martin DB5 і номерний знак BMT 216A. Під машиною зображені знамениті цифри 007, що нагадують про агента, а також пістолет вигаданого британського шпигуна.

Раніше у Великій Британії випустили монети на честь групи Queen.

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