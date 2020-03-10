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Біткоін впав у ціні до $7,8 тис. після обвалу ринків

Ціна на біткоін знизилася на тлі коронавірусу і цінової війни між Саудівською Аравією та іншими масштабними експортерами нафти.

До появи новин про розпродаж нафти біткоін торгувався на рівні $8 700. Потім він різко впав і тепер ціна криптовалювати становить нижче $7 800.

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Водночас, коли стався обвал світових ринків і валюта похитнулася, то золото навпаки додало в ціні.

З початку 2020 року воно продовжує демонструвати досить вражаючу динаміку на тлі коронавірусу і нестабільності на ринках.

Курс золота на ринку наразі становить $1663, 59 за унцію.

Нагадаємо, 9 березня стало чорним понеділком для світових ринків. Вартість нафти марки Brent відразу після відкриття торгів впала більш ніж на 30%. Це стало наслідком цінової війни за нафту між Росією і Саудівською Аравією.

Станом на 10 березня ціни на нафту відновили зростання.

Джерело: BeInCrypto

Фото: Unsplash

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