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Факты / Мир

Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По состоянию на 25 марта в мире инфицировано коронавирусом 442 915 человек. Вылечиться от болезни удалось 108 573 пациентам, а 18 915 людей умерли.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 591 пациент. В Италии инфицировались 69 176 человек, а умерло – 6 820.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимают США. Общее количество больных в стране составляет 55 148.

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По состоянию на 25 марта в Украине лабораторно подтверждено более 113 случаев Covid-19, трое из них — летальные. Один человек вылечился.

Covid-19 официально подтвержден в:

  • Волынской области — 1;
  • Днепропетровской области — 2;
  • Донецкой области — 1;
  • Житомирской области — 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
  • Киеве — 31 (два случая за последние сутки);
  • Киевской области — 22, из которых семь за последние сутки;
  • Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки;
  • Запорожской области — 2;
  • Тернопольской области — 4, из которых два за сутки;
  • Черновицкой области — 38 (13 за сутки, 1 летальный);
  • Черкасской области — 1;
  • Луганской — 1;
  • Одесской -1.

Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Военный борт привез из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

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