По состоянию на 25 марта в мире инфицировано коронавирусом 442 915 человек. Вылечиться от болезни удалось 108 573 пациентам, а 18 915 людей умерли.
Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 591 пациент. В Италии инфицировались 69 176 человек, а умерло – 6 820.
Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимают США. Общее количество больных в стране составляет 55 148.
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По состоянию на 25 марта в Украине лабораторно подтверждено более 113 случаев Covid-19, трое из них — летальные. Один человек вылечился.
Covid-19 официально подтвержден в:
- Волынской области — 1;
- Днепропетровской области — 2;
- Донецкой области — 1;
- Житомирской области — 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
- Киеве — 31 (два случая за последние сутки);
- Киевской области — 22, из которых семь за последние сутки;
- Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки;
- Запорожской области — 2;
- Тернопольской области — 4, из которых два за сутки;
- Черновицкой области — 38 (13 за сутки, 1 летальный);
- Черкасской области — 1;
- Луганской — 1;
- Одесской -1.
Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
Военный борт привез из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.