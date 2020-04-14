Из-за распространения коронавируса Франция продлила карантин до 11 мая 2020 года.
В стране не вводят новые ограничения, в силе остаются уже действующие.
— Эпидемия начинает затихать, и надежда возвращается, но нам нужно будет соблюдать строгий карантин до 11 мая, — сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
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По его словам, не исключено, что и после 11 мая карантинные меры придется соблюдать людям, которые находятся в группе риска: пожилым и тем, кто имеет хронические болезни.
Детальный план выхода из карантина власти Франции пообещали обнародовать через 15 дней, но Макрон уже анонсировал открытие школ и колледжей.
В то же время бары, рестораны, кино, музеи и другие подобные заведения первое время останутся закрыты, а в общественных местах продолжится масочный режим. Границы останутся закрыты до нового приказа правительства.
Напомним, мы писали, что Франция уже ранее продлевала карантин до 15 апреля 2020 года.
Источник: Le Figaro