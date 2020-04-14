Из-за распространения коронавируса Франция продлила карантин до 11 мая 2020 года.

В стране не вводят новые ограничения, в силе остаются уже действующие.

— Эпидемия начинает затихать, и надежда возвращается, но нам нужно будет соблюдать строгий карантин до 11 мая, — сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

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По его словам, не исключено, что и после 11 мая карантинные меры придется соблюдать людям, которые находятся в группе риска: пожилым и тем, кто имеет хронические болезни.

Детальный план выхода из карантина власти Франции пообещали обнародовать через 15 дней, но Макрон уже анонсировал открытие школ и колледжей.

В то же время бары, рестораны, кино, музеи и другие подобные заведения первое время останутся закрыты, а в общественных местах продолжится масочный режим. Границы останутся закрыты до нового приказа правительства.

Напомним, мы писали, что Франция уже ранее продлевала карантин до 15 апреля 2020 года.

Источник: Le Figaro