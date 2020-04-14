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Франція продовжила карантин до 11 травня

Через поширення коронавірусу Франція продовжила карантин до 11 травня 2020 року.

В країні не вводять нові обмеження, чинними залишаються лише ті, які були запроваджені раніше.

– Епідемія починає стихати, і надія повертається, але нам потрібно дотримуватися суворого карантину до 11 травня, – повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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За його словами, можливо, і після 11 травня карантинних заходів доведеться дотримуватися людям, які перебувають у групі ризику: літнім і тим, хто має хронічні хвороби.

Детальний план виходу з карантину влада Франції пообіцяла оприлюднити через 15 днів, але Макрон вже анонсував відкриття шкіл і коледжів.

Водночас бари, ресторани, кіно, музеї та інші подібні заклади спочатку залишаться закритими, а в громадських місцях продовжиться масковий режим. Кордони будуть закритими до нового наказу уряду.

Нагадаємо, ми писали, що Франція вже раніше продовжувала карантин до 15 квітня 2020 року.

Джерело: Le Figaro

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