Глава Amazon Джефф Безос за сутки заработал $6,4 млрд

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос за день заработал $6,4 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций его компании, специализирующейся на торговле через Интернет.

Во вторник к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные $2 238 за штуку.

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Состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, увеличившись примерно на $ 6,4 млрд.

Не миллиарды, но на жизнь хватит, ранее Факты ICTV рассказывали, как можно заработать в условиях карантина.

Источник: Forbes