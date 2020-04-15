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Факти / Світ

Глава Amazon Джефф Безос за добу заробив $6,4 млрд

Найбагатша людина у світі, глава Amazon Джефф Безос за день заробив $6,4 млрд на тлі рекордного зростання вартості акцій його компанії, що спеціалізується на торгівлі через інтернет.

У вівторок до закриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі вартість акцій найбільшого в світі онлайн-рітейлера зросла на 5,3%, склавши рекордні $2 238 за штуку.

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Статки Безоса, який володіє 11,2% акцій корпорації, збільшившись приблизно на $6,4 млрд.

Не мільярди, але на життя вистачить, раніше Факти ICTV розповідали, як можна заробити в умовах карантину.

Джерело: Forbes

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