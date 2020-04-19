Строители могут работать, а пенсионеры — гулять: Сербия выходит из карантина

Сербия со вторника, 21 апреля, приступит к ослаблению карантина, в частности открываются автомобильные и велосипедные мастерские, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Кроме того, сербские строители смогут работать со вторника, а комендантский час в рабочие дни будет сокращен на час вечером.

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Людям старше 65 лет, которым сейчас вовсе запрещено выходить из дома, позволят выходить из дома трижды в неделю по одному часу ежедневно.

И, если ситуация будет оставаться стабильной, то с 27 апреля будут открываться другие магазины площадью до 300 квадратных метров, за исключением магазинов в торговых центрах. Парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, по плану, начнут работать с 4 мая.

Ранее Факты ICTV писали, что в Польше с 20 апреля ослабляют карантин, который действует из-за эпидемии коронавируса. В частности, жителям разрешат посещать леса и парки.

Источник: PTC