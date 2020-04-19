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Факти / Світ

Будівельники можуть працювати, а пенсіонери – гуляти: Сербія виходить з карантину

Сербія з вівторка, 21 квітня, приступить до послаблення карантину, зокрема відкриваються автомобільні та велосипедні майстерні, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.

Про це заявив президент країни Олександр Вучич.

Крім того, сербські будівельники зможуть працювати з вівторка, а комендантську годину в робочі дні буде скорочено на годину ввечері.

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Людям старше 65 років, яким зараз заборонено виходити з дому, дозволять виходити з дому тричі на тиждень на одну годину щодня.

І, якщо ситуація буде залишатися стабільною, то з 27 квітня будуть відкриватися інші магазини площею до 300 квадратних метрів, за винятком магазинів у торгових центрах. Перукарні, салони краси, спортивні зали, за планом, почнуть працювати з 4 травня.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Польщі з 20 квітня  послаблюють карантинні обмеження, які діють через епідемію коронавірусу. Зокрема, жителям дозволять відвідувати ліси та парки.

Джерело: PTC

Джерело: УНІАН

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