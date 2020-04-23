У квітні біля Землі пролетить астероїд: науковці зробили унікальні кадри

Астрономи сфотографували астероїд, який пролетить біля Землі наступного тижня. Прогнозується, що він наблизиться до нашої планети наприкінці квітня.

В італійській обсерваторії Virtual Telescope Project науковець Гіанлука Масі зробив 166 знімків астероїда 1998 OR2 ще 15 квітня.

– Астероїд, який офіційно називається 52768 (1998 OR2) наблизиться до Землі 29 квітня, – йдеться у повідомленні.

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Масі зробив анімацію з кадрів. Як припускають науковці, величина астероїда від 1,8 до 4,1 км.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лютому поруч із Землею пролітав астероїд з №163 373. Його діаметр становив від 440 до 990 м.

Джерело: Express