Мрия привезла в Германию 10 млн медицинских масок

Ан-225 Мрия привез в немецкий Лейпциг груз медицинских средств защиты из Китая.
Об этом сообщает министерство обороны Германии.
— Крупнейший в мире транспортный самолет доставил сегодня из Китая в Германию чуть более 10 млн масок. Это часть от общей партии в 25 млн масок, — говорит министр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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Imposante Erscheinung — Die
Antonov An-225 ist das größte #Frachtflugzeug der Welt. Im
Auftrag der #Bundeswehr hat
sie heute 10.000.000
Schutzmasken dabei. Vor den Augen von Ministerin Kramp-Karrenbauer @akk ist sie gerade in Leipzig gelandet.#FuerEuchGemeinsamStark pic.twitter.com/hUTDghfp2d
— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 27, 2020
Министр подчеркнула, что украинские самолеты серии Антонов, включены в программу НАТО для осуществления перевозок в кризисные точки.
Сейчас они используются для доставки средств для борьбы с коронавирусом.
Как писали Факты ICTV, Ан-225 Мрия войдет в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку одноразовой доставкой привез из Китая медицинский груз весом 103 т и объемом в 1300 куб м.
Источник: Verteidigungsministerium