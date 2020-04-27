Мрия привезла в Германию 10 млн медицинских масок

Ан-225 Мрия привез в немецкий Лейпциг груз медицинских средств защиты из Китая.

Об этом сообщает министерство обороны Германии.

— Крупнейший в мире транспортный самолет доставил сегодня из Китая в Германию чуть более 10 млн масок. Это часть от общей партии в 25 млн масок, — говорит министр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Imposante Erscheinung — Die

Antonov An-225 ist das größte #Frachtflugzeug der Welt. Im

Auftrag der #Bundeswehr hat

sie heute 10.000.000

Schutzmasken dabei. Vor den Augen von Ministerin Kramp-Karrenbauer @akk ist sie gerade in Leipzig gelandet.#FuerEuchGemeinsamStark pic.twitter.com/hUTDghfp2d — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 27, 2020

Министр подчеркнула, что украинские самолеты серии Антонов, включены в программу НАТО для осуществления перевозок в кризисные точки.

Сейчас они используются для доставки средств для борьбы с коронавирусом.

Как писали Факты ICTV, Ан-225 Мрия войдет в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку одноразовой доставкой привез из Китая медицинский груз весом 103 т и объемом в 1300 куб м.

Источник: Verteidigungsministerium