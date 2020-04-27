Мрія привезла до Німеччини 10 млн медичних масок

Ан-225 Мрія привіз до німецького Лейпцига вантаж медичних засобів захисту з Китаю.

Про це повідомляє міністерство оборони Німеччини.

– Найбільший у світі транспортний літак доставив сьогодні з Китаю до Німеччини трохи більш як 10 млн масок. Це частина від загальної партії в 25 млн масок, – каже міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.

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Imposante Erscheinung – Die

Antonov An-225 ist das größte #Frachtflugzeug der Welt. Im

Auftrag der #Bundeswehr hat

sie heute 10.000.000

Schutzmasken dabei. Vor den Augen von Ministerin Kramp-Karrenbauer @akk ist sie gerade in Leipzig gelandet.#FuerEuchGemeinsamStark pic.twitter.com/hUTDghfp2d — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 27, 2020

Міністр наголосила, що українські літаки серії Антонов, які залучені до програм НАТО для здійснення перевезень в кризові точки.

Нині вони використовуються для доставки засобів для боротьби з коронавірусом.

Як писали Факти ICTV, Ан-225 Мрія увійде в Книгу рекордів Гіннеса, оскільки одноразовою доставкою привіз із Китаю медичний вантаж вагою 103 т і об’ємом в 1300 куб м.

Джерело: Verteidigungsministerium