Выход из изоляции: как страны Европы ослабляют карантин

Люди возвращаются на улицы, а бизнес к работе. В большинстве стран ЕС прошел пик эпидемии коронавируса, утверждает Европейское агентство по контролю заболеваний. Поэтому пришло время задуматься над осторожным ослаблением антивирусных мероприятий.

Больше всего таким критериям соответствует Дания. Страна первой в Европе открыла детские сады и начальные школы, правда, с определенными ограничениями. Открывается в стране уже и малый бизнес и сфера услуг.

Для предотвращения новых эпидемий Копенгаген ввел обязательную вакцинацию от гриппа и других респираторных инфекций. Также проводится массовое тестирование. Подобные шаги осуществила и Чехия, которая на этой неделе стала лидером в Европе по снятию карантина.

В стране уже позволили находиться в общественных местах группами до 10 человек и заниматься неконтактными видами спорта. С понедельника начнут работу автошколы, спортивные залы, библиотеки, зоопарки и магазины площадью до 2500 квадратных метров.

Прага также восстанавливает междугороднее транспортное сообщение и первой в Старом Свете открывает границы и даже больше — позволяет чехам свободно выезжать из страны.

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Готовы принять чехов в Австрии. В стране не исключают, что уже летом начнут пускать к себе туристов, но не всех.

Австрия уже открыла небольшие магазины, садовые и хозяйственные лавки. Остальные магазины, крупные торговые центры, а также парикмахерские планируют возобновить работу с 1 мая. А уже с 4 мая в стране восстановят обучение в школах, правда, пока только для старшеклассников.

Продолжают отменять и массовые мероприятия, в частности, в 2020 году не произойдет знаменитый Октоберфест.

Но далеко не все страны в восторге от действий власти во время пандемии. В Израиле ослаблять карантин пока не спешат, зато бизнес не получил должной поддержки, а население не удовлетворено государственной помощью.

Критикуют власть и в США. Хотя в Белом Доме уже давно говорят о снятии карантина.

Правда, план носит лишь рекомендательный характер, окончательное решение о снятии карантина должны принимать губернаторы каждого отдельного штата. По мнению журналиста RTVI в Нью-Йорке Бориса Кольцова, таким образом, Трамп пытается, что называется умыть руки.

И даже несмотря на вливания в экономику триллионов долларов, в Штатах уже более 26 млн человек потеряли работу. Так, несмотря на самую высокую в мире смертность, распространяются протесты против карантинных ограничений.

Россия и США, по сравнению с большинством европейских стран поздно вводили карантин, за что теперь и расплачиваются. Особенно страдает Москва, кареты скорой помощи в столице России приходится стоять в очередях.

Факты ICTV ранее писали о том, как Европа будет выходить из карантина.