Вихід з ізоляції: як країни Європи послаблюють карантин

Люди повертаються на вулиці, а бізнес до роботи. У більшості країн ЄС пройшов пік епідемії коронавірусу, стверджує Європейське агентство з контролю захворювань. Тож прийшов час замислитись над обережним послабленням антивірусних заходів.

Чи не найбільше таким критеріям відповідає Данія. Країна першою в Європі відкрила дитячі садки та початкові школи, щоправда, з певними обмеженнями. Відкривається в країні вже і малий бізнес та сфера послуг.

Для запобігання нових епідемій Копенгаген запровадив обов’язкову вакцинацію від грипу та інших респіраторних інфекцій. Також проводиться масове тестування. Подібні кроки здійснила і Чехія, яка цього тижня стала лідером в Європі із зняття карантинних обмежень.

В країні вже дозволили знаходитись в публічних місцях групами до 10 осіб та займатися неконтактними видами спорту. З понеділка запрацюють автошколи, спортивні зали, бібліотеки, зоопарки та магазини площею до 2500 квадратних метрів.

Прага також відновлює міжміське транспортне сполучення і першою у Старому світі відкриває кордони та більше – дозволяє чехам вільно виїжджати з країни.

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Готові прийняти чехів в Австрії. В країні не виключають, що вже влітку почнуть пускати до себе туристів, але не всіх.

Австрія вже відкрила невеликі магазини, садові та господарські крамнички. Решта магазинів, великі торговельні центри, а також перукарні планують відновити роботу з 1 травня. А вже з 4 травня в країні відновлять навчання в школах, щоправда, поки лише для старшокласників.

Продовжують скасовувати і масові заходи, зокрема, в 2020 році не відбудеться знаменитий Октоберфест.

Та далеко не всі країни в захваті від дій влади під час пандемії. В Ізраїлі послабляти карантин поки не поспішають, натомість, бізнес не отримав належної підтримки, а населення не задоволено державною допомогою.

Критикують владу і в США. Хоча в Білому Домі вже давно кажуть про зняття карантинних обмежень.

Щоправда, план носить лише рекомендаційний характер, остаточне рішення щодо зняття карантину мають приймати губернатори кожного окремого штату. На думку журналіста RTVI в Нью-Йорку Бориса Кольцова таким чином, Трамп намагається, що називається умити руки.

І навіть попри вливання в економіку трильйонів доларів, у Штатах вже понад 26 млн людей втратили роботу. Тож, попри найвищу у світі смертність, ширяться протести проти карантинних обмежень.

Росія і США, порівняно з більшістю європейських країн пізно вводили карантинні обмеження, за що тепер і розплачуються. Особливо страждає Москва, каретам швидкої допомоги в столиці Росії доводиться стояти в чергах.

Факти ICTV раніше писали про те, як Європа буде виходити з карантину.