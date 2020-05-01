Путіна не буде на фресці головного військового храму Росії - назвали причину

Мозаику с изображением президента РФ Владимира Путина убрали с главного храма Вооруженных сил России.

Убрать мозаику попросил сам Путин, заявили в храме.

Настоятель храма рассказал, что физического демонтажа мозаики не было. Она находилась и была сфотографирована в мастерских.

Читайте: В храме на Львовщине появилась фреска с горящим в аду Путиным

Председатель художественного совета по строительству храма Леонид Калинин сообщил, что панно сохранят и отдадут в музей в качестве исторического артефакта.

На месте демонтированной мозаики планируется изобразить крестный ход с иконой Богоматери в дни аннексии Крыма Россией.

Напомним, мозаиками коммунистического диктатора Иосифа Сталина и президента РФ Владимира Путина украшают главный храм вооруженных сил России.

Строительство сооружения заканчивается в Подмосковье и она должна открыться 9 мая.

Фото: РБК