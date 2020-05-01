Путіна не буде на фресці головного військового храму Росії - назвали причину

Мозаїку із зображенням президента РФ Володимира Путіна прибрали з головного храму Збройних сил Росії.
Прибрати мозаїку попросив сам Путін, заявили у храмі.
Настоятель храмурозповів, що фізичного демонтажу мозаїки не було. Вона перебувала і була сфотографована в майстернях.
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Голова художньої ради по будівництву храму Леонід Калінін повідомив, що панно збережуть і віддадуть у музей в якості історичного артефакту.
На місці демонтованої мозаїки планується зобразити хресний хід з іконою Богоматері в дні анексії Криму Росією.
Нагадаємо, мозаїками комуністичного диктатора Йосипа Сталіна та президента РФ Володимира Путіна оздоблюють головний храм збройних сил Росії.
Будівництво споруди закінчується в Підмосков’ї і вона має відкритися 9 травня.
Фото: РБК