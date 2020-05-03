Існувало декілька сценаріїв: Джонсон не вірив, що одужає від Covid-19

У разі смерті прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона від коронавируса існувало кілька сценаріїв.

За його словами, стан, викликаний Covid-19, був дійсно важким, і він не вірив в одужання.

Спочатку Джонсон несерйозно поставився до захворювання, але з часом став відчувати себе гірше.

Прем’єр-міністр розповів, що в лікарні спостерігав різні випадки перебігу хвороби. Він бачив, що йому стає гірше і ліків від коронавірусу немає.

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Джонсон зазначив, що повернувся в звичайну палату з реанімації тільки завдяки медикам. Після лікування у нього посилилося бажання припинити страждання інших людей.

До речі, його наречена Керрі Симондс повідомила, що назвала свого хлопчика Уілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном.

Вілфред вибрали на честь дідуся Бориса, ім’я Лоурі – на честь її діда. На ім’я Ніколас зупинилися на честь докторів Ніка Прайса і Ніка Харта. Син Бориса Джонсона народився 29 квітня.

Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який 12 квітня виписався з лікарні після лікування від коронавірусу, в понеділок, 27 квітня, вийшов на роботу.