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Факти / Світ

Франція може обмежити літній туризм через Covid-19

Через коронавірус французи навряд поїдуть відпочивати за кордон чи до інших країн ЄС під час літніх відпусток.

За словами президента країни Еммануеля Макрона, говорити про відновлення туризму у Франції поки зарано.

 – Ми не виграли битву з вірусом, ми уповільнили його. Зараз зарано говорити, чи будуть у нас відпустки цього літа, – прокоментував Макрон.

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Макрон розповів про намір обмежувати великі міжнародні подорожі, через що й громадяни інших країн не зможуть відвідати Францію.

Водночас президент країни прогнозує посилення заходів, якщо коронавірус у Франції не припинить поширюватися.

Нагадаємо, 4 травня 2020 року у Франції виявили 135 летальних випадків серед хворих на коронавірус, що є найнижчим показником з 22 березня.

Джерело: BFM-TV

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