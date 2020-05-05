Через коронавірус французи навряд поїдуть відпочивати за кордон чи до інших країн ЄС під час літніх відпусток.

За словами президента країни Еммануеля Макрона, говорити про відновлення туризму у Франції поки зарано.

– Ми не виграли битву з вірусом, ми уповільнили його. Зараз зарано говорити, чи будуть у нас відпустки цього літа, – прокоментував Макрон.

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Макрон розповів про намір обмежувати великі міжнародні подорожі, через що й громадяни інших країн не зможуть відвідати Францію.

Водночас президент країни прогнозує посилення заходів, якщо коронавірус у Франції не припинить поширюватися.

Нагадаємо, 4 травня 2020 року у Франції виявили 135 летальних випадків серед хворих на коронавірус, що є найнижчим показником з 22 березня.

Джерело: BFM-TV