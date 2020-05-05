Німеччина підозрює російського хакера у зламі мережі Бундестагу

Німеччина підозрює 29-річного російського хакера Дмитра Бадіна у зламі мережі парламенту і видала ордер на його арешт.

Його також розшукують США за хакерські атаки, зокрема крадіжку електронних листів Гілларі Клінтон і Демократичної партії напередодні президентських виборів у 2016 році.

За попередньою інформацією, нідерландські органи безпеки припускали, що російській команді хакерів доручили викрасти інформацію про отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії.

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Тоді росіян через їхній дипломатичний статус не змогли заарештувати і вислали з країни, конфіскувавши техніку. А саме на ній правоохоронці знайшли докази причетності Бадіна до хакерської атаки на Бундестаг.

До слова, кібератака на Бундестаг розпочалася 30 квітня 2015 року. У цей день кілька членів парламенту майже одночасно отримали електронний лист, адреса відправника якого закінчувалася на @un.org.

Раніше Факти ICTV писали, що російські хакери атакували українську компанію Burisma.

Джерело: Süddeutsche Zeitung