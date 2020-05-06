Унаслідок пожежі в місті Шарджа в Об’єднаних Арабських Еміратах, де вогонь охопив усі 48 поверхів хмарочоса Abbco Tower, постраждали 12 осіб.

Так, десять осіб отримали легкі травми, першу медичну допомогу їм надали на місці.

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Ще двох постраждалих госпіталізували до лікарні Аль Касімі з травмами середнього ступеня тяжкості.

За попередньою інформацією, жертв немає.

Нагадаємо, пожежа в Шарджі почалася близько 21.00 за місцевим часом у вівторок, 5 травня. Пожежа могла початися в одному з ресторанів. Причини займання невідомі.