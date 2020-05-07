Грузія планує прийняти іноземних туристів з 1 липня, внутрішній туризм запрацює з 15 червня.

Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

Він додав, що переговори з країнами стосовно забезпечення безпеки перетину кордонів уже розпочалися.

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– Ми зробимо це за допомогою облаштування безпечних коридорів на сухопутних кордонах з нашими сусідами, а також завдяки двостороннім переговорам з країнами, які цікавлять нас нас з точки зору туризму. Ці переговори вже розпочато, – зазначив Гахарія.

Прем’єр додав, що Грузія здобула унікальний досвід через керування готелів в умовах загальнодержавного карантину.

Нагадаємо, 21 квітня Грузія продовжила режим надзвичайного стану через коронавірус до 22 травня. Про це повідомив президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Джерело: Ехо Кавказу