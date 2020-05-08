ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с Covid-19 до $1,7 миллиарда

Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией коронавируса на 2020 год, увеличив бюджет до $ 1,7 млрд.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

— Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно $ 1,7 млрд для ответа на коронавирус на всех трех уровнях организации, — заявил Гебреисус.

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Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит $ 1,3 млрд.

— Этот обновленный план учитывает уроки, которые мы уже усвоили, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации в таких важных сферах, как цепочка поставок, — отметил глава организации.

План рассчитан до конца 2020 года на ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций.

Ранее в ВОЗ заявили, что жесткий карантин может вернуться, если страны рано снимут ограничения