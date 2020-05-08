ВООЗ збільшила бюджет на боротьбу з Covid-19 до $1,7 мільярда

Всесвітня організація охорони здоров’я оновила стратегічний план щодо боротьби з пандемією коронавірусу на 2020 рік, збільшивши бюджет до $1,7 млрд.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

– Згідно з оновленими оцінками SPRP, ВООЗ потрібно $1,7 млрд для відповіді на коронавірус на всіх трьох рівнях організації, – заявив Гебреісус.

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Ця оцінка включає в себе кошти, які ВООЗ вже отримала, в результаті чого дефіцит фінансування в 2020 році становитиме $1,3 млрд.

– Цей оновлений план враховує уроки, які ми вже засвоїли, зміцнюючи роль ВООЗ у глобальній та регіональній координації в таких важливих сферах, як ланцюжок постачань, – зазначив глава організації.

План розрахований до кінця 2020 року на ресурси, необхідні ВООЗ для її власних операцій.

Раніше в ВООЗ заявили, що жорсткий карантин може повернутися, якщо країни рано знімуть обмеження