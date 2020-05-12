Чехия планирует отменить масочный режим. С 25 мая граждане страны могут находиться на улице без защитных средств.

Это ограничение отменяется в рамках общего выхода страны из карантина.

Но маски будут необходимы чехам во время посещения закрытых помещений: магазинов, ТРЦ, кинотеатров, театров, а также в общественном транспорте, сообщает министерство здравоохранения страны.

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Кроме того, обязательный масочный режим нужно будет соблюдать во время посещения массовых мероприятий. В конце мая в стране могут также открыть для посещения рестораны, зоопарки и достопримечательности.

Напомним, ранее мы писали, что с 24 апреля Чехия начала ослаблять карантинные меры. Ограничения в стране ввели 16 марта.

Источник: Expats