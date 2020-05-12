Чехія планує скасувати масковий режим. З 25 травня громадяни країни можуть перебувати на вулиці без захисних засобів.

Це обмеження скасовується у рамках загального виходу країни із карантину.

Але маски будуть необхідні чехам під час відвідування закритих приміщень: магазинів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, а також у громадському транспорті, повідомляє міністерство охорони здоров’я країни.

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Крім того, обов’язкового маскового режиму треба дотримуватися під час відвідування масових заходів. Наприкінці травня у країні можуть також відкрити для відвідування ресторани, зоопарки і визначні пам’ятки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 24 квітня Чехія почала послаблювати карантинні заходи. Обмеження в країні ввели 16 березня.

Джерело: Expats