PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Чехія скасовує масковий режим на вулиці з 25 травня

Чехія планує скасувати масковий режим. З 25 травня громадяни країни можуть перебувати на вулиці без захисних засобів.

Це обмеження скасовується у рамках загального виходу країни із карантину.

Але маски будуть необхідні чехам під час відвідування закритих приміщень: магазинів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, а також у громадському транспорті, повідомляє міністерство охорони здоров’я країни.

Читайте: Czech Airlines хоче відновити рейси до Києва і Одеси в травні

Крім того, обов’язкового маскового режиму треба дотримуватися під час відвідування масових заходів. Наприкінці травня у країні можуть також відкрити для відвідування ресторани, зоопарки і визначні пам’ятки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 24 квітня Чехія почала послаблювати карантинні заходи. Обмеження в країні ввели 16 березня.

Джерело: Expats

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка