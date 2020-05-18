Пентагон рассказал о еще восьми случаях встречи пилотов ВМС с НЛО

Министерство обороны США обнародовало еще восемь материалов о встрече пилотов истребителей ВМС с неопознанными летающими объектами в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года.

Семь таких случаев произошли в 2013-2014 годах, еще один — в 2019-м. Все они зафиксированы над Атлантическим океаном и записаны как доклады об опасных ситуациях.

В частности, в одной из них пилот описал, как 26 марта 2014 года над Атлантическим океаном возле Вирджинии-Бич видел серебряный предмет размером с чемодан, который также зафиксировали радары.

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О подобных встречах рассказывали и пилоты истребителей из авианосца Теодор Рузвельт. По словам лейтенанта Райана Грейвса, в 2019 году он видел нечто похожее на летающую сферу, внутри которой был куб.

Однако чиновники Пентагона не описывают объекты как инопланетные. Они отмечают, что в большинстве таких случаев можно найти земное объяснение.

Напомним, ранее Пентагон опубликовал три видеозаписи, на которых сняты неопознанные летающие объекты и подтвердил их подлинность.

Источник: The New York Times