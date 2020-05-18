Пентагон розповів про ще вісім випадків зустрічі пілотів ВМС з НЛО

Міністерство оборони США оприлюднило ще вісім матеріалів про зустріч пілотів винищувачів ВМС з невпізнаними літаючими об’єктами у період з 27 червня 2013 року до 13 лютого 2019 року.

Сім таких випадків сталися у 2013-2014 роках, ще один — у 2019-му. Всі вони зафіксовані над Атлантичним океаном і записані як доповіді про небезпечні ситуації.

Зокрема, в одній із них пілот описав, як 26 березня 2014 року над Атлантичним океаном біля Вірджинії-Біч бачив срібний предмет розміром з валізу, який також зафіксували радари.

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Про подібні зустрічі розповідали і пілоти винищувачів з авіаносця Теодор Рузвельт. За словами лейтенанта Раяна Грейвса, у 2019 році він бачив щось схоже на летючу сферу, всередині якої був куб.

Проте чиновники Пентагону не описують об’єкти як інопланетні. Вони наголошують, що у більшості таких випадків можна знайти земне пояснення.

Нагадаємо, раніше Пентагон опублікував три відеозаписи, на яких зняті непізнані літаючі об’єкти і підтвердив їх справжність.

Джерело: The New York Times