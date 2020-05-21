Від початку пандемії коронавірусу у світі захворіло понад 4,9 млн осіб, за добу виявлено 98 980 нових випадків Covid-19.
Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 328 115 пацієнтів, з них 4 830 осіб – за останню добу. Однак статистика одужань втішає більше, так майже 2 млн осіб вдалося побороти недугу.
Країни з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом:
- США –1 551 852;
- Росія– 308 705;
- Бразилія – 291 579;
- Велика Британія – 249 619;
- Іспанія – 232 555.
Країни з найбільшою смертністю від Covid-19:
- США – 93 493;
- Велика Британія – 35 786;
- Італія – 32 330;
- Франція – 28 135;
- Іспанія – 27 888.
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Україна у рейтингу захворюваності посідає 33 місце – у нас інфіковано 19 230 осіб. З них від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 564 пацієнти, а одужали – 5 955.
Країни, де ввели пом’якшення карантину
Німецькі ресторани та масштабні магазини уже відновили свою роботу. Швейцарія вирішила відкрит середні школи, магазини та кафе, однак з дотриманням усіх санітарних умов.
У Франції людям дозволили виходити на вулицю безнаявності перепусток, а діти почали відвідувати школу, однак всі ходять у масках. Подібна ситуація і в Бельгії.
Греція готується до початку туристичного сезону з 15 червня, а Грузія з 1 липня має намір відкрити небо.
Також режим ізоляції послабили в Італії, там дозволили відвідувати родичів у межах свого регіону.
Нагадаємо, 20 травня на коронавірус у світі захворіло 4 897 492 людини. Країною-лідером залишаються США.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса