Від початку пандемії коронавірусу у світі захворіло понад 4,9 млн осіб, за добу виявлено 98 980 нових випадків Covid-19.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 328 115 пацієнтів, з них 4 830 осіб – за останню добу. Однак статистика одужань втішає більше, так майже 2 млн осіб вдалося побороти недугу.

Країни з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом:

США –1 551 852;

Росія– 308 705;

Бразилія – 291 579;

Велика Британія – 249 619;

Іспанія – 232 555.

Країни з найбільшою смертністю від Covid-19:

США – 93 493;

Велика Британія – 35 786;

Італія – 32 330;

Франція – 28 135;

Іспанія – 27 888.

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Україна у рейтингу захворюваності посідає 33 місце – у нас інфіковано 19 230 осіб. З них від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 564 пацієнти, а одужали – 5 955.

Країни, де ввели пом’якшення карантину

Німецькі ресторани та масштабні магазини уже відновили свою роботу. Швейцарія вирішила відкрит середні школи, магазини та кафе, однак з дотриманням усіх санітарних умов.

У Франції людям дозволили виходити на вулицю безнаявності перепусток, а діти почали відвідувати школу, однак всі ходять у масках. Подібна ситуація і в Бельгії.

Греція готується до початку туристичного сезону з 15 червня, а Грузія з 1 липня має намір відкрити небо.

Також режим ізоляції послабили в Італії, там дозволили відвідувати родичів у межах свого регіону.

Нагадаємо, 20 травня на коронавірус у світі захворіло 4 897 492 людини. Країною-лідером залишаються США.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса