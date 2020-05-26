Турция в ближайшее время откроет авиасообщение с 70 странами мира.
С 10 июня Турция запускает авиасообщение с Бахрейном, Болгарией, Катаром и Грецией.
Для Украины, Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции Турция отрывает границы с 1 июля.
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И с 1 сентября страна восстановит авиасообщение с США.
Напомним, украинские и турецкие дипломаты начали переговоры о возобновлении туристических поездок и авиасообщения с июля текущего года.
25 мая состоялась встреча заместителя главы МИД Василия Боднар с послом Турции Ягмур Гюльдере.