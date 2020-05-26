Туреччина найближчим часом відкриє авіасполучення з 70 країнами світу.

З 10 червня Туреччина запускає авіасполучення з Бахрейном, Болгарією, Катаром і Грецією.

Для України, Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади і Швеції Туреччина відриває кордони з 1 липня.

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І з 1 вересня країна відновить авіасполучення з США.

Нагадаємо, українські та турецькі дипломати розпочали переговори про відновлення туристичних подорожей та авіасполучення з липня поточного року.

25 травня відбулася зустріч заступника глави МЗС Василя Боднара з послом Туреччини Ягмуром Гюльдере.