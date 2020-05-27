Армения столкнулась со второй волной коронавируса. За месяц ежедневное количество новых заражений возросло почти в пять раз.

Об этом заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.

— К сожалению, мы должны констатировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса, — заявил премьер-министр.

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По его словам, причины ухудшения ситуации в стране обсуждаются уже несколько дней.

— Результат наших обсуждений однозначен: принятые ограничения соответствуют ситуации и по своему содержанию эффективны. К сожалению, у нас есть проблемы с качеством соблюдения ограничений, — отметил Пашинян.

Напомним, рост количества больных коронавирусом в Армении начался в начале мая. Средний ежедневный показатель колебался в пределах 100 случаев.

К концу месяца количество ежедневных случаев превышало 400.

Источник: АМИ