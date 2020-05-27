Вірменія зіткнулася з другою хвилею коронавірусу. За місяць щоденна кількість нових заражень зросла майже у п’ять разів.

Про це заявив голова уряду Вірменії Нікол Пашинян.

– На жаль, ми повинні констатувати, що в країні склалася важка ситуація. Де-факто можемо сказати, що маємо справу з другою хвилею коронавірусу, – заявив прем’єр-міністр.

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За його словами, причини погіршення ситуації в країні обговорюються вже кілька днів.

– Результат наших обговорень однозначний: ухвалені обмеження відповідають ситуації і за своїм змістом ефективні. На жаль, у нас є проблеми з якістю дотримання обмежень, – зазначив Пашинян.

Нагадаємо, зростання кількості хворих на коронавірус у Вірменії почалося на початку травня. Середній щоденний показник коливався в межах 100 випадків.

До кінця місяця кількість щоденних випадків перевищувала 400.

Джерело: АМІ