Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX, який 30 травня стартував з двома американськими астронавтами – Бобом Бенкеном і Дугласом Херлі, 31 травня о 17.30 за Києвом успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.

За трансляцією цієї історичної події на каналі SpaceX спостерігають понад мільйон людей.

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Спочатку запуск Crew Dragon планували на 27 травня, але на заваді стали погодні умови. Тому корабель стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 30 травня о 22.20 за київським часом.

Усе, що треба знати про історичний запуск, та хто полетів на борту корабля Crew Dragon, читайте у нашому матеріалі.

Фото: SpaceX