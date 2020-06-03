Антимонопольний регулятор у Польщі UOKiK порушив справу проти Газпрому через ігнорування російською стороною вимоги надати документи для антимонопольного розслідування щодо Північного потоку-2.

Польща погрожує стягнути з російської компанії штраф у розмірі до €50 млн.

Звинувачення UOKiK через будівництво Північного потоку-2

У 2018 році антимонопольний регулятор пред’явив шести компаніям: Газпром, Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall звинувачення у фінансуванні будівництва Північного потоку-2. У UOKiK заявили, що компанії не мали необхідного юридичного дозволу на роботи.

У 2020 році UOKiK зажадав від Газпрому надати для розслідування контракти з іншими компаніями, які брали участь у проекті Північного потоку-2. Російська сторона кілька разів ігнорувала вимогу.

Раніше UOKiK за схожою справою оштрафувала Engie Energy.

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Північний потік-2 на паузі

20 грудня 2019 року США ухвалили санкції проти компанії Allseas, яка укладала труби Північного потоку-2. Таким чином будівництво газопроводу зупинилося на 93% від завершення.

Росія заявила, що закінчить проект своїми силами. Нині Газпром модернізує багатоцільове будівельне судно Академік Черський, яке було придбано в 2015 році.

США уже розглядають можливість введення нових санкцій проти Північного потоку-2.

Джерело: UOKiK