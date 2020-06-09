Австрия запретит продажу авиабилетов стоимостью до 40 евро

В Австрии намерены продавать билеты не менее 40 евро. Таким образом правительство решило бороться с проблемами загрязнения воздуха в стране.

По мнению министра по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леоноре Гевесслера, это поможет улучшить ситуацию с экологией в стране, а также это будет еще один шаг в борьбе с природоохранным демпингом.

Также туристы из стран, расстоянием с Австрией меньше 350 км должны будут заплатить еще налог в размере 30 евро.

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Правительство также рассматривает вариант запретить перелеты с пересадкой, если есть другие, альтернативные способы.

Карантин в Австрии планируют ослабить уже в середине июня. Тогда же наличие маски не будет обязательным условием пребывания на улице. Однако носить маску все еще нужно будет в местах, где трудно соблюдать дистанцию с другими людьми: в общественном транспорте, в парикмахерских, медучреждениях, аптеках и т.д.

За все время пандемии коронавируса в Австрии зафиксировали 16 968 случаев Covid-19. За все время вылечились 15 839 человек. От болезней, вызванных осложнением от коронавируса, умерли 672 человека.

По состоянию на 9 июня во всем мире 7 113 366 подтвержденных случаев коронавируса. Всего за время пандемии побороть болезнь смогли 3 292 704 человека.